Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Les Trois Cheminées Châtellerault

Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées

Les Trois Cheminées Ferme des Trois Cheminées Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours. La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée.

Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes.

Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés que vous pourrez goûter lors d’une dégustation pleine de goût! .

Les Trois Cheminées Ferme des Trois Cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées

L’événement Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne