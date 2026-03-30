Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Les Trois Cheminées Châtellerault

Visitez la ferme de l'élevage des Trois Cheminées Ferme des Trois Cheminées Châtellerault 2026-04-11

Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Les Trois Cheminées Châtellerault samedi 11 avril 2026.

Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées

Les Trois Cheminées Ferme des Trois Cheminées Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours. La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée.
Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes.
Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés que vous pourrez goûter lors d’une dégustation pleine de goût!   .

Les Trois Cheminées Ferme des Trois Cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47  contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées

L’événement Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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