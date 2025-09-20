Visitez la Maison du Potier avec un audioguide Musée de Cox Cox

Visitez la Maison du Potier avec un audioguide 20 et 21 septembre Musée de Cox Haute-Garonne

Sans réservation. Tarifs : 1 euro par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Maison du Potier de Cox

Découvrez la Maison du Potier de Cox grâce à un audioguide disponible sur place.

L’audioguide est téléchargeable directement sur votre téléphone portable, pour une visite libre et enrichissante à votre rythme.

Musée de Cox 31480 Cox Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie 0685490603 https://museecox.fr Parking et aire de pique nique sur place.

© Les terres vernissées de Cox