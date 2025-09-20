Visitez la maison Garonne Maison Garonne Cazères

Visitez la maison Garonne Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 14h00 Maison Garonne Haute-Garonne

Visite guidée sur réservation (au plus tard le 18/09). Tarif : 5€ par personne.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Garonne, un fleuve au cœur de notre histoire

De tout temps, la Garonne a accompagné les populations locales : pêche, transport de marchandises, commerce, industrie, loisirs…

À travers une exposition permanente mettant en lumière son hydrologi, ses usages historiques et contemporains et sa biodiversité, la Maison Garonne vous invite à redécouvrir ce fleuve emblématique et à renouer avec son patrimoine naturel et culturel.

Visites commentées (5€ par personne) : 9h – 10h

Visite libre et gratuite : 10h – 13h / 14h – 17h

Maison Garonne 2 quai Notre-Dame, 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 71 93 [{« type »: « phone », « value »: « 0561977193 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-garonne@mairie-cazeres.fr »}] Partez à la découverte de l’histoire du fleuve Garonne et de son empreinte sur la ville de Cazères-sur-Garonne. Située à l’emplacement d’un ancien hangar à bateaux donnant sur le fleuve, la Maison Garonne propose un ensemble d’actions patrimoniales, culturelles et en lien avec l’environnement.

L’espace muséographique est doté d’un parcours permanent autour du rôle du fleuve dans la vie des populations locales et d’un espace d’expositions temporaires. Il est en outre divisé en quatre thématiques qui expliquent les différentes facettes du fleuve : la Garonne capricieuse, commerciale, aménagée ou encore préservée.

