Visitez la médiathèque les Silos Médiathèque les Silos Chaumont

Visitez la médiathèque les Silos Dimanche 21 septembre, 10h00, 16h00 Médiathèque les Silos Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancien silo à grains des années 1930, le bâtiment a été réhabilité en médiathèque en 1994, en conservant les éléments industriels d’origine comme les trémies à grain traversant les étages. Ce lieu atypique a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle » en 2011.

Lors de cette visite commentée, découvrez l’histoire de cette transformation architecturale, le nouveau design graphique imaginé en 2024, et les coulisses de ce lieu culturel emblématique qui abrite un fonds précieux de manuscrits, incunables et affiches anciennes.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXe siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent aussi de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment

Gare à proximité

Richard Pelletier – Ville de Chaumont