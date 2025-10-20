VISITEZ LA MICROBRASSERIE BREWEN Saint-Brevin-les-Pins

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux !

Pour cette visite, vous serez accueilli à la Microbrasserie Brewen, par Pierre Yves GUENOLE, producteur de bières bio, locales et engagées !

Il vous dirigera dans les coulisses de fabrication tout en vous expliquant les différentes étapes depuis la petite graine de houblon, ou plutôt la multitude de graines, qu’il choisit parmi les variétés provenant notamment du Champ du Houblon à Bourgneuf en Retz (44), à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Brevin, jusqu’à l’élaboration de la boisson.

Il évoquera avec vous ses engagements forts produits issus de l’agriculture biologique, procédé de fabrication favorisant le recyclage et la réutilisation tout en limitant la consommation d’eau, la microbrasserie Brewen est résolument orientée dans une démarche d’économie circulaire.

À l’issue de la visite, vous dégusterez l’une de ses bières blondes, rousses ou ambrées…

À noter Les dégustations de bière sont exclusivement réservées aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux.

lieu communiqué à la réservation Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

