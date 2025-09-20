Visitez la plus haute écluse « petit gabarit » de France La grande écluse Réchicourt-le-Château

Accès tout public, familles. Parking situé en contrebas de l’écluse. Pas d’accès PMR sur le site. Durée de la visite : 45min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Voies Navigables de France vous ouvre exceptionnellement les portes de la grande écluse de Réchicourt-le-Château, sur le canal de la Marne au Rhin. Venez vivre, le temps d’une visite, le quotidien d’un éclusier sur ce site hors normes et entrez dans les coulisses de la gestion du canal de la Marne au Rhin.

Nouveauté 2025 : découvrez la fresque monumentale réalisée par l’artiste Adec sur le fronton de plus de 600 m² de l’écluse.

Profitez également de votre visite pour découvrir le parcours d’interprétation et ses anciennes écluses, ainsi que l’arboretum situé à quelques centaines de mètres de l’écluse.

La grande écluse 57810 Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château 57810 Moselle Grand Est 03 83 95 30 01 https://www.vnf.fr/vnf/points-d-interetss/le-grande-ecluse-de-rechicourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/2ahqrkc8 »}] La grande écluse de Réchicourt-le-Château est un ouvrage d’art remarquable du canal de la Marne au Rhin. Inaugurée en 1965, elle fête cette année ses 60 ans d’existence. Avec sa chute d’eau allant de 15,45 m à 16,18 m, elle est considérée comme la plus haute écluse au gabarit Freycinet de France. Cet ouvrage en béton massif a été construit afin de remplacer une succession de six écluses et permet le passage des bateaux en 30 minutes, contre 6 heures auparavant.

Depuis le printemps 2025, les visiteurs ont l’opportunité d’y admirer une fresque XXL du street-artiste Adec. Intitulée Passeur d’eaux douces, l’œuvre met en scène un héron monumental, habité de multiples personnages et saynètes à découvrir à mesure que l’on approche du site. Cette « nature habitée » est un hommage à la relation entre l’homme et son environnement, qui invite à la contemplation et au voyage.

Au cœur du Parc naturel régional de Lorraine, d’une zone Natura 2000 et d’une Réserve de biosphère reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’écluse de Réchicourt-le-Château est nichée au centre d’un territoire naturel remarquable.

Divers aménagements (espace pique-nique, barbecue, terrain de pétanque, boîte à livres…) offrent aux visiteurs un moment de détente dans un cadre bucolique entre eau et nature, ponctué d’impressionnants passages de bateaux dans l’écluse.

Le site offre également un accès facile à l’arboretum de Réchicourt-le-Château et au sentier d’interprétation de 5 kilomètres ‘Les Reflets du canal’, qui permet de cheminer entre histoire et biodiversité, et d’appréhender l’ouvrage sous différents angles de vue. Accessible en bateau, à pied ou depuis la véloroute (V52), l’écluse surplombant le canal offre, à l’ouest, une magnifique perspective. En véhicule, accès possible depuis la D91, avec parking camping-car en contrebas de l’écluse. Adresse : 48°41’31.1″N 6°50’41.8″E

