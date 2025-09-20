Visitez la Poudrière, un magasin à poudre sous Louis XIV La Poudrière Perpignan

Visitez la Poudrière, un magasin à poudre sous Louis XIV 20 et 21 septembre

Gratuit. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Visitez la Poudrière, où l’histoire fait des étincelles !

Entre le XVe et le XVIIe siècle, la cité était le théâtre d’un bras de fer musclé entre la France et l’Espagne.

C’est sous l’impulsion de Vauban, le maître des fortifications, que la Poudrière a été construite.

Destinée à alimenter l’artillerie de la place-forte, elle est aujourd’hui la seule survivante de cette époque… explosive ! Une visite courte mais intense à ne pas manquer.

La Poudrière Rue François Rabelais, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie

Édifié sous Vauban, ce bâtiment est la seule des nombreuses poudrières destinées à servir l’artillerie de la place-forte, qui subsiste encore.

Aujourd’hui, il accueille un centre d’exposition autour de l’histoire militaire de Perpignan.

La pièce maitresse est la copie grandeur nature du plan-relief de Perpignan fabriqué en 1686 à la demande de Vauban.

