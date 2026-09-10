Visitez La Rochette Cartonboard, dernière cartonnerie française à produire du carton plat à base de fibres vierges, La Rochette Cartonboard SAS, Valgelon-La Rochette

Informations pratiques

Visitez La Rochette Cartonboard, dernière cartonnerie française à produire du carton plat à base de fibres vierges 19 et 20 septembre La Rochette Cartonboard SAS Savoie

Limité à 15 personnes maximum / Enfant de + 14 ans / Personnes pouvant marcher + 1h30 avec escaliers / Inscriptions ouvertes à partir du 17 août 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir l’usine La Rochette Cartonboard SAS située en Savoie à Valgelon-La Rochette – 73 110.

Venez plonger au cœur de notre processus de fabrication du carton plat à base de fibres vierges, un savoir-faire industriel unique qui soutient l’économie locale et nationale depuis 1873. Nous sommes la dernière cartonnerie en France à produire ce type de carton.

Cette visite est une opportunité idéale pour découvrir notre histoire, nos métiers et notre process papetier.

Nous serions ravis de partager avec vous notre passion pour l’innovation, la qualité et le respect de l’environnement.

Au programme selon votre horaire de visite :

– Accueil et équipement en EPI (équipement de protection individuelle) – casquette, lunette, gilet haute visibilité et audioguides pour suivre la visite.

– Début de la visite de notre site avec les explications de notre process, de nos métiers, de nos enjeux environnementaux ainsi que notre ancrage territorial historique et fort. Visite guidée par un.e salarié.e de notre usine.

– Fin de la visite du site

– Reprise des EPI et départ des visiteurs

Des toilettes sont disponibles sur place.

La Rochette Cartonboard SAS 23 avenue maurice franck 73110 Valgelon-La Rochette Valgelon-La Rochette 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://larochette-cartonboard.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication@larochette-cartonboard.com »}] La Rochette Cartonboard SAS est une cartonnerie spécialisée dans la fabrication de carton plat à base de fibres vierges pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. C’est aujourd’hui la dernière usine en France à produire ce type de carton. Depuis toujours installée en Savoie au pied du massif des Alpes. Accueil des visiteurs dans notre maison d’hôtes proche de l’usine. Les voitures peuvent se garer en marche-arrière dans notre parking dédié qui sera indiqué aux visiteurs.

Nous vous invitons à découvrir l’usine La Rochette Cartonboard SAS située en Savoie à Valgelon-La Rochette – 73 110.

©Sébastien Gremen – image drone