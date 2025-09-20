Visitez la Tour des rois d’Aragon et son beffroi Tour des rois d’Aragon et beffroi Millau

Visitez la Tour des rois d’Aragon et son beffroi 20 et 21 septembre Tour des rois d’Aragon et beffroi Aveyron

Gratuit. 19 personnes maximum en simultané.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la tour carrée et du beffroi

Partez à la découverte de la tour carrée (fin XIIᵉ siècle) et du beffroi (XVIIᵉ siècle), tous deux classés Monuments historiques.

Au sommet, profitez d’une vue imprenable sur les causses environnants et sur le Viaduc de Millau.

Tour des rois d’Aragon et beffroi 16 rue droite, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie http://millau-patrimoine.fr http://patrimoines.laregion.fr/index.php?id=369¬ice=IA12100697&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bstate%5D=detail_simple&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bniveau_detail%5D=N3&RechercheId=537a19d1228e2 Édifice de la fin du XIIe siècle, complexe et unique dans le Midi de la France comprenant une tour et une salle attenante. La tour surprend par le contraste de son aspect extérieur, rude, massif et froid, et la sophistication de sa distribution intérieure. Avec la salle qui se développe à ses pieds, ils forment le palais évoqué par le roi d’Aragon et exprime la volonté de symboliser pleinement son pouvoir, sa puissance et sa domination sur un territoire nouvellement acquis. Une tour polygonale le surmonte : bâtie au XVIIe siècle en remplacement d’un clocher, elle est cantonnée d’un escalier en vis qui conduit à son sommet. De là, la vue s’étend sur les causses alentours et sur le viaduc. Parking Emma Calvé.

© Ville de Millau – Inventaire général Région Occitanie