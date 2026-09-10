Visitez l’abbaye de Caunes-Minervois, village des Arts et des Cultures – Terre de marbre, Abbaye de Caunes-Minervois, Caunes-Minervois

Informations pratiques

Visitez l’abbaye de Caunes-Minervois, village des Arts et des Cultures – Terre de marbre 19 et 20 septembre Abbaye de Caunes-Minervois Aude

Tarif préférentiel. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église abbatiale d’époque préromane a été consacrée entre 808 et 820.

L’abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul est un véritable mille-feuille architectural, reflet de l’histoire des communautés religieuses, mais aussi de l’histoire de France.

Prenez le temps de déambuler et offrez-vous un moment suspendu, au fil des différents espaces du site. Ici, le dédale organise la surprise et révèle peu à peu les différentes strates du monument, témoins des transformations successives de son histoire.

Des évocations oniriques ponctuent le parcours et accompagnent la découverte et la compréhension du site. L’expérience sensible est au cœur de la visite.

Découvrez également les expositions permanentes lapidaire et archéologique, ainsi que les expositions temporaires de peinture contemporaine.

Bienvenue à l’abbaye !

Tarif réduit : 5 €.

Abbaye de Caunes-Minervois Place de l’Eglise, 11160 Caunes-Minervois, France Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468780944 https://www.caunesminervois.fr/labbaye L’Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, site du Pays Cathare, possède de nombreuses particularités. Le site, fondé il y a douze siècles, a traversé l’histoire avec de nombreuses évolutions qui se retrouvent dans son architecture.

Les bâtiments conventuels et le cloître actuel ont ainsi été reconstruit par les moines mauristes au XVIIIe siècle, mais ils côtoient des bâtiments bien plus anciens. L’Abbaye est ainsi réputée pour son chevet roman, qui serait le plus ancien du Languedoc. On peut également y admirer le clocher du XIIe siècle, le porche de l’église abbatiale qui date du XIIIe siècle, ainsi que les absides du XIIe siècle.

L’église abbatiale d’époque préromane a été consacrée entre 808 et 820.

©Vincent Photographie – ADT 11