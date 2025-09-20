Visitez l’ancien hôtel des comtes de Brienne, aujourd’hui médiathèque Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube

Visitez l’ancien hôtel des comtes de Brienne, aujourd’hui médiathèque 20 et 21 septembre Médiathèque Albert Gabriel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Participez à la visite guidée historique de votre médiathèque, ancien hôtel des comtes de Brienne. Quelques ouvrages exceptionnels, issus du fonds Aubertin (collection patrimoniale), ainsi que des documents rares provenant d’autres fonds, vous seront présentés.

Médiathèque Albert Gabriel 13 Rue Saint-pierre, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est 03 25 27 36 47 https://www.mediatheque.barsuraube.org https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Albert-Gabriel-606250216549653 La bibliothèque municipale de Bar-sur-Aube a été créée en 1884 dans les locaux de l’hôtel de ville. Elle a déménagé en 1989 dans un hôtel particulier (XVIᵉ–XVIIIᵉ siècles) situé au 13, rue Saint-Pierre, au cœur historique de la ville. Depuis novembre 2005, la médiathèque accueille ses lecteurs dans un espace de 1 400 m². Trente mille volumes sont disponibles au prêt (en accès libre et en magasin), et 11 000 sont consultables sur demande dans le fonds ancien.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Léa Martel