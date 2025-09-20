Visitez l’ancienne commanderie des Chevaliers Hospitaliers Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Irissarry

Visitez l’ancienne commanderie des Chevaliers Hospitaliers 20 et 21 septembre Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accompagnés d’un médiateur du patrimoine, découvrez l’histoire de la commanderie fondée par les Chevaliers de l’Ordre de Malte. Cette imposante bâtisse du XVIIe siècle vous révèlera tous ses secrets.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Visite guidée de l’ancienne commanderie des Chevaliers Hospitaliers, connus sous le nom de l’Ordre de Malte.

