Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, La Bastide-l’Évêque

Informations pratiques

Visitez l’ancienne école du village de Teulières ! 19 et 20 septembre Ancienne école de Teulières Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l’Evêque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Reconstitution d’une école des années 1960

Plongez dans l’ambiance d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque.

Découvrez également une exposition de photographies retraçant la vie des écoles du village il y a plusieurs décennies.

Ancienne école de Teulières Teulières, La Bastide l’Evêque, 12200 Le Bas Ségala La Bastide-l’Évêque 12200 Aveyron Occitanie Visitez l’ancienne école du village !

Reconstitution d’une salle de classe des années 60 avec exposition de photos anciennes des écoles du village.

Reconstitution d’une école des années 1960

© Mairie Le Bas Ségala