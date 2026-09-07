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AGENDA · La Bastide-l'Évêque

Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, La Bastide-l’Évêque

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne école de Teulières · La Bastide-l'Évêque

Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, La Bastide-l’Évêque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne école de Teulières
Adresse
Teulières, La Bastide l'Evêque, 12200 Le Bas Ségala
Ville
12200 La Bastide-l'Évêque
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l'Evêque.

Visitez l’ancienne école du village de Teulières ! 19 et 20 septembre Ancienne école de Teulières Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l’Evêque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Reconstitution d’une école des années 1960

Plongez dans l’ambiance d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque.
Découvrez également une exposition de photographies retraçant la vie des écoles du village il y a plusieurs décennies.

Ancienne école de Teulières Teulières, La Bastide l’Evêque, 12200 Le Bas Ségala La Bastide-l’Évêque 12200 Aveyron Occitanie Visitez l’ancienne école du village !
Reconstitution d’une salle de classe des années 60 avec exposition de photos anciennes des écoles du village.
Reconstitution d’une école des années 1960

© Mairie Le Bas Ségala