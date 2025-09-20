Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 ! Campus Numérique 47 Agen

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une visite entre histoire et modernité !

Partez à la découverte du Campus Numérique 47 installé dans les bâtiments de l’ancienne école normale d’Agen. Ce sont plus de 5 000 mètres carrés qui ont été réhabilités et modernisés pour accueillir un écosystème unique dédié au numérique et à l’innovation en Lot-et-Garonne.

Les magnifiques bâtiments érigés en 1883 accueillent désormais des start-up venues lancer leur projet et le développer, des entreprises du territoire, des étudiants, notamment en informatique, et toute personne désireuse de se former ou de se familiariser au numérique et à ses usages.

Qui dit innovation et numérique… dit FabLab. Depuis deux ans maintenant le Campus Numérique 47 accueille en son sein un FabLab doté d’équipements de pointe : imprimantes 3D, découpeuse intelligente, graveuse / découpeuse laser, robots pédagogiques,… accessibles à tous !

Le temps d’une journée, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes pour vous faire (re)découvrir ce lieu emblématique du cœur d’Agen, le visiter mais aussi vous initier à la création 3D au FabLab et à la programmation avec nos robots pédagogiques.

Visites des bâtiments tout au long de la journée sans inscription

Visites du FabLab tout au long de la journée sans inscription

2 sessions d’1h d’initiation à la programmation avec des robots pédagogiques (adultes et enfants à partir de 6 ans) : 10h et 15h30

Campus Numérique 47 156 avenue Jean Jaurès, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 67 48 14 https://www.campusnumerique47.fr/ Le Campus Numérique 47 est installé dans les bâtiments de l’ancienne école normale d’Agen. Ce magnifique édifice historique du centre-ville d’Agen construit en 1883, a été totalement rénové et modernisé.

Aujourd’hui, cet espace de plus de 5 000 m² accueille des start-up venues lancer et développer leur projet, des entreprises du territoire, des étudiants, notamment en informatique, et toute personne désireuse de se former ou de se familiariser avec le numérique et ses usages.

Un espace de 120 m² est entièrement dédié au prototypage et à la création numérique grâce à un fablab doté d’équipements de pointe (imprimantes 3D, découpeuse intelligente, graveuse / découpeuse laser, robots pédagogiques,…) accessibles à tous. En voiture : Parking accessible par le 2 rue de l’Ecole Normale 47000 Agen

À pied ou à vélo : 156 avenue Jean Jaurès 47000 Agen

En bus : Ligne 2 arrêt Sacré Cœur, Ligne 9 arrêt Pin, Lignes 1, 4 et 7 : arrêt Pin Périgord

Accessibilité PMR : ascenseurs et rampes d’accès sur le site

© Campus Numérique 47