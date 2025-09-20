Visitez l’apothicairerie de l’hôpital Montpensier à Trévoux Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines Trévoux

Visitez l'apothicairerie de l'hôpital Montpensier à Trévoux 20 et 21 septembre Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines Ain

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée ainsi que la fameuse apothicairerie de l’hôpital, ses boiseries en chêne restaurées et sa collection de 119 pots en faïence, classée au titre des monuments historiques.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines 3, place de la Passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 91 89 60 http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/carre_patrimoines.html

Journées européennes du patrimoine 2025

Daniel GILLET Avenir Dombes Saône