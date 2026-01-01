Visitez l’appartement de la Reine comme en 1786 ! Place du général De Gaulle Fontainebleau
Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau, Grands Appartements Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Début : Mardi 2026-04-01 09:30:00
2026-04-01
Une occasion unique de découvrir les appartements de Marie-Antoinette telles qu’elle les a connus lors de son dernier séjour bellifontain en 1786.
Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau, Grands Appartements Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 59 12 cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr
English : Visit the Queen’s apartment as it was in 1786!
A unique opportunity to discover Marie-Antoinette’s apartments as she knew them during her last stay in Bellifont in 1786.
