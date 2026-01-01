Visitez l’appartement de la Reine comme en 1786 ! Place du général De Gaulle Fontainebleau

Visitez l’appartement de la Reine comme en 1786 !

Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Début : Mardi 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-01-01 17:30:00

2026-04-01

Une occasion unique de découvrir les appartements de Marie-Antoinette telles qu’elle les a connus lors de son dernier séjour bellifontain en 1786.

English : Visit the Queen’s apartment as it was in 1786!

A unique opportunity to discover Marie-Antoinette’s apartments as she knew them during her last stay in Bellifont in 1786.

