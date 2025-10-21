Visitez le Belem Ponton Belem Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 14:00 – 18:00

Gratuit : non 4 € / 8 € /gratuit Moins de 6 ans : gratuitDe 6 à 12 ans : 4 €Plus de 12 ans : 8 €Amis du Belem : gratuit, sur présentation de la ecard (envoyée par email ou à retrouver dans votre espace personnel) Billetterie : fondationbelem.com/visiter/visiter-le-belem-billetterie?escale=1100-nantes Tout public

Amarré au ponton Belem, quai de la Fosse, le célèbre trois-mâts nantais Belem ouvre ses portes aux visiteurs pendant les vacances de la Toussaint, du mardi 21 octobre au dimanche 2 novembre 2025. La visite du Belem permet de voyager dans le temps et sur tous les ponts du navire, guidée par 22 panneaux, un dépliant de visite et un équipage disponible pour répondre aux questions des visiteurs et partager sa passion. Horaire des visites :Semaine : 14h-18h (dernière montée 17h30)Week-end : 10h-18h (dernière montée 17h30)

Ponton Belem Centre-ville Nantes 44000

