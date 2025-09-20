Visitez le bureau central : souvenirs d’usine Bureau Central Niederbronn-les-Bains

Visitez le bureau central : souvenirs d’usine Bureau Central Niederbronn-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visitez le bureau central : souvenirs d’usine Samedi 20 septembre, 11h00, 13h30 Bureau Central European Collectivity of Alsace

Visite gratuite, dans la limite des places disponibles. Groupes limités à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Le Bureau central fait partie de ces repères devant lesquels on passe régulièrement, sans plus y prêter attention : il est là depuis toujours, comme les forges et les usines au creux des vallées, à Zinswiller, à Jaegerthal, à Mertzwiller, à Reichshoffen ou à Niederbronn. La Communauté de communes vous propose de prendre le temps de (re)découvrir le Bureau central, à la lumière des récentes recherches menées sur ce bâtiment emblématique. Vous pourrez aussi y tester vos connaissances sur le patrimoine local… ou vivre un moment de nostalgie si vous avez eu l’occasion de travailler dans ces lieux !

Bureau Central 5 Place du Bureau Central, 67110 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 67110 European Collectivity of Alsace Grand Est https://www.ccpaysniederbronn.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ccpaysniederbronn.fr/ »}] Situé en plein cœur de la ville de Niederbronn-les-Bains, le Bureau central est l’un des grands symboles de l’épopée industrielle du territoire, initiée en 1684 par la famille De Dietrich. Bâti en 1883, il appartient, jusqu’à sa vente en 1998, à la société De Dietrich, dont il abrite successivement la direction générale, puis la direction des filières thermique et ménagère. Le Bureau central fait donc partie des grands bureaux d’entreprise emblématiques de la révolution industrielle. Il est aujourd’hui le siège de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains et accueille également une agence bancaire et un cabinet de notaire. Stationnement gratuit à proximité du bâtiment sur le parking Sainte-Catherine. Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied et ascenseur).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Région Grand Est – Inventaire général / Christian Creutz