Visitez le chantier de la tour-clocher de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis

Visitez le chantier de la tour-clocher de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis dimanche 21 septembre 2025.

Visitez le chantier de la tour-clocher de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine

2 Rue de l’Église Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dimanche 21 septembre VILLEMAUR-SUR-VANNE Visitez le chantier de la tour-clocher de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine. De 15h à 16h.

Participez à la visite du chantier de restauration de la tour-clocher de la collégiale Notre-Dame de Villemaur-sur-Vanne.

Collégiale du XIIIe siècle célèbre pour son jubé sculpté en bois daté de 1521, dans le plus pur style de » l’École Champenoise ». L’architecture sobre du chœur et du transept du XIIIe siècle, ainsi que la nef du XVIe, sont recouverts d’un beau cerceau de bois. La pierre calcaire et le bois, intimement liés, confèrent au trésor de cette église le jubé toute son importance. Autrefois polychromé, ce célèbre jubé, qui ferme entièrement le chœur, est d’une remarquable finesse et d’une richesse décorative étonnante. Véritable livre d’instruction et de médiation à l’usage des pèlerins du Moyen Âge, il est signé et daté de 1521. C’est le plus important et le plus riche des jubés de bois subsistants en France. Vingt-six bas-reliefs décorent la tribune des ornements de style gothique côté chœur, et de style Renaissance côté nef, marquant la transition artistique en Champagne au début du XVIe siècle. Les auteurs expriment ici leur appartenance à l’art champenois de transition et s’inspirent des gravures de Dürer, de Schongauer et de Cranach l’Ancien. Boiseries, stalles, statuaire, pierres tumulaires du XIIIe au XVIIe siècle font de la collégiale Notre-Dame un lieu d’exception, où l’art exprime en plénitude la tradition et l’histoire de la Champagne méridionale.

Contact +33 (0)6 67 86 44 94 .

2 Rue de l’Église Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 67 86 44 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visitez le chantier de la tour-clocher de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance