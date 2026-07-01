Visitez le Chateau de Puydaniel !, Château de Puydaniel, Puydaniel
mardi 7 juillet 2026 · Château de Puydaniel · Puydaniel
Informations pratiques
Visitez le Chateau de Puydaniel ! 7 juillet – 1 septembre, certains mardis Château de Puydaniel Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-01T18:00:00+02:00 – 2026-09-01T20:00:00+02:00
Visitez le Chateau de Puydaniel !
Le château vous ouvre ses portes…
Gratuit – sur réservation :
les 07 juillet – 04 août – 01 septembre
Dans le charmant petit village de Puydaniel, ce château du XVIIè siècle est un témoignage vivant du riche patrimoine du Lauragais historique…
Réservation et inscriptions
07 69 15 74 78
accueil@chateaudepuydaniel.fr
https://www.chateaudepuydaniel.fr
Château de Puydaniel 31190 PUYDANIEL Puydaniel 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@chateaudepuydaniel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 15 74 78 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudepuydaniel.fr/ »}] [{« link »: « mailto:accueil@chateaudepuydaniel.fr »}, {« link »: « https://www.chateaudepuydaniel.fr »}]
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