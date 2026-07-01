Visitez le Chateau de Puydaniel !, Château de Puydaniel, Puydaniel

Informations pratiques

Visitez le Chateau de Puydaniel ! 7 juillet – 1 septembre, certains mardis Château de Puydaniel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T18:00:00+02:00 – 2026-09-01T20:00:00+02:00

Visitez le Chateau de Puydaniel !

Le château vous ouvre ses portes…

Gratuit – sur réservation :

les 07 juillet – 04 août – 01 septembre

Dans le charmant petit village de Puydaniel, ce château du XVIIè siècle est un témoignage vivant du riche patrimoine du Lauragais historique…

Réservation et inscriptions

07 69 15 74 78

accueil@chateaudepuydaniel.fr

https://www.chateaudepuydaniel.fr

Château de Puydaniel 31190 PUYDANIEL Puydaniel 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@chateaudepuydaniel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 15 74 78 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudepuydaniel.fr/ »}] [{« link »: « mailto:accueil@chateaudepuydaniel.fr »}, {« link »: « https://www.chateaudepuydaniel.fr »}]

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