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AGENDA · Puydaniel

Visitez le Chateau de Puydaniel !, Château de Puydaniel, Puydaniel

mardi 7 juillet 2026 · Château de Puydaniel · Puydaniel

Visitez le Chateau de Puydaniel !, Château de Puydaniel, Puydaniel

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
Château de Puydaniel
Adresse
31190 PUYDANIEL
Ville
31190 Puydaniel
Département
Haute-Garonne

Visitez le Chateau de Puydaniel ! 7 juillet – 1 septembre, certains mardis Château de Puydaniel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-01T18:00:00+02:00 – 2026-09-01T20:00:00+02:00

Visitez le Chateau de Puydaniel !

Le château vous ouvre ses portes…
Gratuit – sur réservation :

les 07 juillet – 04 août – 01 septembre

Dans le charmant petit village de Puydaniel, ce château du XVIIè siècle est un témoignage vivant du riche patrimoine du Lauragais historique…
Réservation et inscriptions
07 69 15 74 78
accueil@chateaudepuydaniel.fr
https://www.chateaudepuydaniel.fr

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