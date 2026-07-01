Visitez le château d’un grand ambassadeur et son charmant parc, Château, Dinteville

Informations pratiques

Visitez le château d’un grand ambassadeur et son charmant parc 19 et 20 septembre Château Haute-Marne

Visite payante : 5€ – gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans. La visite du parc est libre ; la visite du château (30 à 45 minutes) est proposée par des guides.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visitez la demeure historique de Jean de Dinteville, grand ambassadeur de François Ier, et laissez-vous séduire par ses douves, son parc charmant, ses plans d’eau et ses arbres majestueux.

Château 3 Grande rue, 52120 Dinteville Dinteville 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 08 77 87 http://www.dinteville.com https://pay.sumup.com/b2c/Q4F1V1LR;https://www.dinteville.com/visites L’origine du château remonte au XIIIe siècle, bien qu’aucun vestige de cette époque ne subsiste.

Au XVIe siècle, il s’élevait sur une plate-forme entourée de douves, avec quatre façades différentes et des tours rondes à chaque angle.

La famille de Dinteville, influente sous François Ier, comptait Jean de Dinteville, ambassadeur à Londres, immortalisé dans Les Ambassadeurs de Holbein.

Après la mort de Joachim de Dinteville en 1607, le château est abandonné.

En 1701, Guillaume Le Brun le rachète et y ajoute une aile droite et des frontons, offrant une façade symétrique classique.

Le parc, typique du XVIIIe siècle, présente une allée d’eau bordée de tilleuls, un vallon, une orangerie restaurée et des pavillons encadrant l’ancienne entrée.

On y admire des arbres remarquables comme les hêtres laciniés, les féviers d’Amérique, les platanes ou les catalpas.

Le château et le parc, inscrits aux Monuments historiques, sont conservés dans la même famille depuis 1701.

Le parc est ouvert à la visite du 1er mai au 30 septembre de 13h à 19h.

Le château se visite les week-ends et jours fériés, sur réservation, ainsi que pendant les Journées du patrimoine. Le parc et l’intérieur du château resteront évidemment ouvert à la visite. L’entrée dans le parc sera payante comme les autres jours d’ouverture (seuls les monuments publics sont tenus d’offrir un accès gratuit).

La visite de l’intérieur du château sera possible grâce à des visites guidées qui seront réalisées en continu de 14h à 18h.

Le Parc du château

Tarif adulte (à partir de 16 ans) : 5 €.

Paiement sur place via le scan du QR code dédié.

Visitez la demeure historique de Jean de Dinteville, grand ambassadeur de François Ier, et laissez-vous séduire par ses douves, son parc charmant, ses plans d’eau et ses arbres majestueux.

© Château de Dinteville