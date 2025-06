VISITEZ LE CORMORAN À PAIMBŒUF Paimbœuf 20 juin 2025 14:00

Loire-Atlantique

VISITEZ LE CORMORAN À PAIMBŒUF Quai Boulay Paty Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

Date(s) :

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

Le patrouilleur de service public Cormoran viendra rendre visite à sa ville marraine Paimboeuf.

Le patrouilleur de service public Cormoran fera escale dans sa ville marraine du vendredi 20 juin (8h) au dimanche 22 juin (9h).

Des visites à bord seront possibles le samedi 21 juin de 14h à 17h.



Depuis 1997, un navire aux allures singulières sillonne inlassablement les eaux métropolitaines françaises.

Ce bâtiment de 54 mètres, polyvalent et véritable sentinelle des mers, assure une multitude de missions cruciales pour l’action de l’État en mer. Un moment unique pour faire découvrir au grand public les nombreuses missions de ce bâtiment dans la protection et la défense maritime du territoire.

Basé à Cherbourg, l’équipage du PSP Cormoran est composé de 4 officiers, 15 officiers mariniers et 6 quartiers-maîtres et matelots sous le commandement du capitaine de corvette Clavier.

Le samedi 21 juin après-midi, la population pourra vivre une complète immersion et aller à la rencontre des marins.



Samedi 21 juin de 14h à 17h, quai Boulay Paty. Réservation en ligne obligatoire.

Départ toutes les 10 min pour un groupe de 15 personnes.

Gratuit. Pièce d’identité obligatoire.



La boutique de goodies du PSP Cormoran sera ouverte (espèces ou les chèques seulement acceptés).



* Fouille des sacs et pièce d’identité obligatoire pour monter à bord.

* Pas d’accès PMR, ni poussette.

* Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Accès à partir de 8 ans.



Réservation ci-dessous

( function() {

var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( « Produit », { idPanier: »8x3y8_M », idIntegration:946, langue: »fr », ui: »CA-OPBI-115457-84430″ } );

widgetProduit.Initialise();

})();

.

Quai Boulay Paty

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 50 50 mairie@paimboeuf.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITEZ LE CORMORAN À PAIMBŒUF Paimbœuf a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Saint Brevin