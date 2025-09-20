Visitez le Donjon des Aigles Donjon des aigles Beaucens

Visitez le Donjon des Aigles 20 et 21 septembre Donjon des aigles Hautes-Pyrénées

Visite gratuite le matin uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite libre du château de Beaucens

Profitez d’un accès libre au château de Beaucens, lieu emblématique chargé d’histoire, pour découvrir à votre rythme son architecture, son environnement et son atmosphère unique.

Donjon des aigles 100 rue du château, 65400 Beaucens Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 97 19 59 http://www.donjon-des-aigles.com Dans les Hautes-Pyrénées se trouve un château médiéval qui s’élève depuis 10 siècles sur un piton rocheux dominant le village de Beaucens. Situé à seulement 15 km de Lourdes et à proximité d’Argelès-Gazost, cette imposante ruine offre un vaste panorama sur la vallée et la chaîne des Pyrénées.

À l’intérieur de ses anciens murs, vous trouverez l’une des collections les plus prestigieuses au monde de rapaces diurnes et nocturnes, comprenant plus de 45 espèces. Depuis Lourdes, prenez la direction d’Argelès-Gazost, puis suivez les indications pour Beaucens jusqu’au pied du donjon des aigles.

© Donjon des Aigles