Visitez le Grand Palais ! Grand Palais Paris

Visitez le Grand Palais ! 20 et 21 septembre Grand Palais Paris

Réservations indispensables sur Grandpalais.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez explorer le Grand Palais en solo ou en famille lors d’une visite interactive par le jeu et l’échange. La visite dure une heure, s’adresse à tout public à partir de 7 ans. Les départs s’échelonnent de 10h à 16h.

Rendez-vous à l’accueil, 10 minutes avant l’heure indiquée sur votre billet.

Grand Palais 17 avenue du Général-Eisenhower 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 01 40 13 48 00 https://grandpalais.fr Emblème de l'institution GrandPalaisRmn qui en assure la gestion, le Grand Palais est un lieu de vie ouvert à tous, où la culture se célèbre sous toutes ses formes. Une programmation festive et inclusive y est proposée avec des expositions d'envergure internationale, des spectacles, des performances et des rencontres avec de grandes figures de la création contemporaine. La Rotonde du Palais de la découverte, la Place Centrale et le Salon Seine, en accès libre et gratuit, permettent de profiter du monument et offrent une nouvelle façon d'en redécouvrir l'architecture. Une attention particulière est portée à la jeunesse, avec des outils de visite adaptés et des espaces dédiés aux familles. Métro : Lignes 1 et 9 Franklin D. Roosevelt

Lignes 1 et 13 Champs Élysées Clemenceau

Bus : Lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93

Vélib : Avenue Franklin D. Roosevelt station n°8029

Avenue Dutuit station n°8001

RER : Ligne C Invalides

En voiture : Stationnement : Place de la Concorde, Rond-point des Champs-Elysées, Parc François-1er, Alma Georges-V, Champs-Elysées Lincoln, Matignon

Stationnement PMR : Cours la Reine, Place Clemenceau

Dépose minute PMR : Avenue Général Eisenhower

En car : Dépose minute : Avenue Franklin D. Roosevelt

Stationnement : Cours la Reine

© GrandPalaisRmn / Stéphane Maréchalle