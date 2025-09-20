Visitez le Grand Théâtre d’Albi Grand Théâtre d’Albi Albi

Visitez le Grand Théâtre d’Albi Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Grand Théâtre d’Albi Tarn

Entrée gratuite sur inscription auprès de la Scène Nationale ALBI-Tarn – places limitées à 30 personnes par créneau

A l’occasion des Journées euopéennes du patrimoine, le Grand Théâtre vous ouvre ses portes le samedi 20 septembre. Des visites guidées gratuites vous sont porposées à 14h, 15h30 et 17h.

Vous êtes curieux et pressés ? La Grande Salle vous accueille en accès libre, en continu de 14h à 18h30 !

Grand Théâtre d’Albi Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563385556 http://www.sn-albi.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 38 55 56 »}, {« type »: « email », « value »: « sn-albi@sn-albi.fr »}] Du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque… Mais aussi un cinéma art et essai, des expositions, des débats, des rencontres… Autant de rendez-vous qui font de la SNA-Tarn un lieu de bouillonnement artistique et culturel, un lieu de vie pour publics et artistes ! Plus de vingt-cinq ans après la naissance du centre culturel de l’albigeois, c’est sous le nom de Scène Nationale d’Albi que l’association tarnaise, fidèle à ses responsabilités artistiques, professionnelles et publiques, prolonge son travail de démocratisation culturelle autour de son formidable outil, le Grand Théâtre, de ses autres lieux l’Athanor et le Théâtre des Lices, de son cinéma art et essai, mais également dans tout le département grâce à ses nombreux partenaires.

Scène Nationale ALBI-Tarn