Visitez le hameau semi-troglodytique de Saint-Marcellin Saint-Marcellin à Mostuéjouls Mostuéjouls

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

⛪ Visite du hameau de Saint-Marcellin

Découvrez le site en visite libre ou en visite commentée par les membres de l’association Les Amis de Saint-Marcellin.

Saint-Marcellin à Mostuéjouls Chem. Pierre Got, 12720 Mostuéjouls Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie 0679925212 Saint-Marcellin est un hameau semi-troglodytique situé sur la commune de Mostuéjouls, implanté sous les falaises du causse de Sauveterre, dans le Grand Site de France des Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses. Occupé depuis le 12ème siècle, il est composé d’un prieuré attenant à une chapelle romane et son petit cimetière, d’une maison caussenarde et des vestiges d’un ancien château troglodytique appelé forcia. Plusieurs éléments vernaculaires enrichissent ce lieu survolé par les vautours (jasse, four à pain, source, terrasses…). Site accessible par le sentier Pierre GOT (45 min. env.) à partir du parking du Mas de Lafon situé dans les Gorges du Tarn à 3 km du Pont du Rozier

© Jean-Louis Bringuier