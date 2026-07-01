Visitez le Jardin Historique du Secourieu, Domaine du Secourieu, Cintegabelle

Informations pratiques

Visitez le Jardin Historique du Secourieu 12 juillet – 26 septembre Domaine du Secourieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Visitez le Jardin Historique du Secourieu

Au Secourieu il y a un secret, bien caché comme un trésor depuis des siècles dans son bois ombragé, un secret qui aurait pu être oublié ou perdu, un secret que nous sommes heureux de partager avec vous.

Le secret du Secourieu, c’est son jardin.

Nous espérons que vous serez sensibles au charme de ce jardin-secret, à la diversité de sa composition, tantôt plus rigoureuse, tantôt plus libre, à la diversité de ses «folies » ou « fabriques » parfois imposantes, parfois discrètes, à la diversité de sa flore et de sa faune, à la diversité de ses ambiances.

​Les prochaines visites du jardin

accompagnées par les propriétaires auront lieu :

> dimanche 12 juillet 2026 – 15h

​> dimanche 26 juillet 2026 – 15h

> dimanche 9 août 2026 – 15h

> dimanche 23 août 2026 – 15h

Tarif : 10€ par personne adulte – réservation préalable impérative

Journées Européennes du Patrimoine

Les visites guidées auront lieu :

> samedi 19 septembre 2026 – 14h30 et 16h30

> dimanche 26 septembre 2026 – 14h30 et 16h30

Entrée : 5€ par personne adulte – inutile de réserver

Il est possible d’organiser des visites supplémentaires pour les groupes d’au moins dix personnes, toujours sur réservation.

Pour réserver une visite, veuillez nous contacter :

– soit par courriel : lesecourieu@gmail.com

– soit par téléphone : 06.62.90.78.08

La visite dure approximativement une heure trente. La visite est en général suivie d’un moment convivial dans l’orangerie autour d’un rafraichissement.

Tarifs :

Gratuit en dessous de 12 ans,

De 12 à 18 ans : 5 € par personne,

Au-delà de 18 ans : 10 € par personne.

Pour les groupes de plus de 10 personnes et pour les familles de plus de trois enfants, veuillez nous contacter.

Pour les » Journées Européennes du Patrimoine » :

Tarif de 5 € par adulte de plus de 18 ans

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Domaine du Secourieu Cintegabelle