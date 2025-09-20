Visitez le laboratoire de recherches et le dépôt de fouilles Eburomagus, musée archéologique Bram

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée – Laboratoire d’Archéologie du Lauragais

Les archéologues et les membres de l’association Laboratoire d’Archéologie du Lauragais vous ouvrent exceptionnellement les portes de leur laboratoire de recherches et du dépôt de fouilles archéologiques.

L’occasion unique de découvrir les dernières découvertes et de plonger dans les coulisses du travail archéologique.

Eburomagus, musée archéologique 2 Avenue du Razes, 11150 Bram, France Bram 11150 Aude Occitanie 0468789119 https://www.villedebram.fr/eburomagus Objets issus du vicus de Bram et des ateliers de potiers de Bram et du Lauragais. Objets wisigothiques du site de Montferrand.

© Eburomagus – Ville de Bram – Marc Mesplié Photographe