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Visitez le musée archéologique de Maubourguet !, Musée archéologique de Maubourguet, Maubourguet

vendredi 18 septembre 2026 · Musée archéologique de Maubourguet · Maubourguet

Visitez le musée archéologique de Maubourguet !, Musée archéologique de Maubourguet, Maubourguet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée archéologique de Maubourguet
Adresse
140 Allée Larbanes, 65700 Maubourguet
Ville
65700 Maubourguet
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visitez le musée archéologique de Maubourguet ! 18 et 19 septembre Musée archéologique de Maubourguet Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir les collections du musée archéologique !

Musée archéologique de Maubourguet 140 Allée Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
Venez découvrir les collections du musée archéologique !

©OT CSO

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