AGENDA · Maubourguet
Visitez le musée archéologique de Maubourguet !, Musée archéologique de Maubourguet, Maubourguet
vendredi 18 septembre 2026 · Musée archéologique de Maubourguet · Maubourguet
Informations pratiques
Visitez le musée archéologique de Maubourguet ! 18 et 19 septembre Musée archéologique de Maubourguet Hautes-Pyrénées
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez découvrir les collections du musée archéologique !
Musée archéologique de Maubourguet 140 Allée Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
Venez découvrir les collections du musée archéologique !
©OT CSO