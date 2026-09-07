Visitez le musée archéologique de Maubourguet !, Musée archéologique de Maubourguet, Maubourguet

Informations pratiques

Visitez le musée archéologique de Maubourguet ! 18 et 19 septembre Musée archéologique de Maubourguet Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir les collections du musée archéologique !

Musée archéologique de Maubourguet 140 Allée Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

Venez découvrir les collections du musée archéologique !

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