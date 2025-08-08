Visitez le musée archéologique du Breuil Rue du Breuil Bourbon-Lancy

Visitez le musée archéologique du Breuil

Rue du Breuil Musée du Breuil Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 16:15:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

La saviez-vous ? La Ville de Bourbon-Lancy organise pendant la cure thermale des visites gratuites.

Le Club Patrimoine et Archéo de Bourbon-Lancy vous présentera au musée archéologique du Breuil une collection exceptionnelle de figurines et de moules en terre blanche de l’époque gallo-romaine (Ier et IIe siècles).

Effectuées en 1984-1986 avec la participation des Amis du Dardon, des élèves du collège, des bénévoles et des archéologues, les fouilles du site du Breuil ont permis de faire de riches découvertes tant au point de vue qualitatif que quantitatif. .

Rue du Breuil Musée du Breuil Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23

English : Visitez le musée archéologique du Breuil

German : Visitez le musée archéologique du Breuil

Italiano :

Espanol :

L’événement Visitez le musée archéologique du Breuil Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-08-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)