Visitez le musée archéologique du Donjon Musée archéologique du donjon Martres-Tolosane

Visitez le musée archéologique du Donjon 20 et 21 septembre Musée archéologique du donjon Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Informations au 0561876493.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite libre – Musée archéologique du Donjon

Le musée abrite une collection exceptionnelle de reproductions de bustes et sculptures découverts sur le site de la villa gallo-romaine de Chiragan.

Un parcours libre pour admirer ces chefs-d’œuvre de l’Antiquité et plonger dans l’histoire gallo-romaine de la région.

Le musée abrite une collection de statuaire antique remarquable, en partie originaux résultant des fouilles de la Villa de Chiragan et copies en résine et poudre de marbre des pièces originales en dépôt au musée Saint-Raymond à Toulouse.

Journées européennes du patrimoine 2025

