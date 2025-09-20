Visitez le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Bourges

Visitez le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher 20 et 21 septembre Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Le musée s’ouvre à tous les publics attachés à la mémoire et à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Sa visite invite à la réflexion sur le sens donné à la vie, à l’engagement et sur la modernité des valeurs de la Résistance. La place particulière donnée à l’histoire de la ligne de démarcation et l’intégration du musée au site et au fonctionnement de la direction des archives départementales et du patrimoine en font un lieu unique en France.

Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Rue Heurtault-de-Lamerville 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 55 82 60 http://archives18.fr La direction des Archives départementales et du patrimoine est un service du Conseil départemental du Cher.

Sa mission est de collecter, conserver et faire connaître le patrimoine du département : patrimoine écrit, avec les Archives départementales du Cher et patrimoine architectural et mobilier, avec le service du patrimoine.

Structure unique en France, le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher a été construit en synergie avec les Archives départementales. Son espace d’exposition permanente a pour thème central l’histoire de la ligne de démarcation.

