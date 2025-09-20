Visitez le musée du bois et de la marqueterie Musée du bois et de la marqueterie Revel

Visitez le musée du bois et de la marqueterie 20 et 21 septembre Musée du bois et de la marqueterie Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite libre du musée du bois ponctuée de points commentés.

Assistez à des démonstrations réalisées par les élèves du Lycée Professionnel de l’Ameublement de Revel et découvrez l’exposition temporaire proposée pour l’occasion.

Musée du bois et de la marqueterie 13 rue Jean Moulin, 31250 Revel Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie 05 61 81 72 10 http://www.museedubois.com Le musée du bois et de la marqueterie est un espace de 2500m carré sur la découverte des métiers du bois et de la marqueterie.

En collaboration avec les différents acteurs du territoire (Lycée des métiers d’art, du bois et de l’ameublement de Revel, Ébénistes & Créateurs, IMARA) le musée et son équipe vous proposent de découvrir tout au long de l’année, de nouveau projet d’exposition sur la création actuelle et passée des artisans locaux. Au coeur de la ville de Revel, à 50 mètres de la Halle. Nous nous situons dans la rue de la Mairie de Revel.

Visite du musée du bois

© Joel Bardeau / Photographie – MUB-Musée du Bois