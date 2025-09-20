Visitez le musée du Pays rabastinois Musée du pays rabastinois Rabastens

Visitez le musée du Pays rabastinois 20 et 21 septembre Musée du pays rabastinois Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite et Pixel’Art au musée du Pays rabastinois

Tout au long du week-end, participez à une création collaborative originale : une œuvre du musée revisitée en Pixel’Art !

Dimanche 21 septembre à 16h

Une visite guidée des collections vous sera proposée par la médiatrice du musée.

L’occasion idéale pour (re)découvrir :

les collections permanentes,

ainsi que l’exposition temporaire :

« Œuvres italiennes du XVIᵉ au XIXᵉ siècle – Donation J.-Ch. Tautil »

L'hôtel occupe l'emplacement de deux maisons. Vers 1700, Jean-François de Rollet, marquis de Cordes et baron de Castelferrus, décida de restaurer l'hôtel des Vinel dont il avait hérité. Il obtint également en 1706 le salon sur rue de l'hôtel de Caulet, devenu dès 1617 l'hôtel de ville. Cela lui permit la reconstruction d'une grande façade uniforme comprenant un grand corps central à deux étages et deux ailes d'un étage. Il fit décorer de stucs de style Louis XIV une cheminée dans le deuxième salon du premier étage. Vers 1750, il orna de stucs le troisième salon. En 1898, les frères des Écoles chrétiennes s'y installèrent après le don que leur fit le dernier descendant de la famille de la Fite de Pelleporc.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée du Pays rabastinois