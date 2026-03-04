Visitez le musée du verre Blangy-sur-Bresle

Visitez le musée du verre

Inauguré en juillet 1993, le Musée du Verre de la Vallée de la Bresle est une exposition permanente où l’on peut découvrir toutes les chaînes de fabrication d’un objet en verre ainsi que de nombreuses vitrines.

Sur 400 m² de surface, sont développées les différentes techniques de travail de la terre à pot, les compositions de verre, les différentes techniques de fabrications manuelles, mécaniques et semi-automatiques, la recuisson et l’emballage.

Ce musée compte une importante collection de flacons de parfumerie de luxe (environ 80% de la production mondiale sont réalisés dans les verreries de la Vallée de la Bresle).

Ne manquez les espaces annexes à la visites guidées Les logements des verriers, l’espace Verre contemporains ainsi que l’espace colonial.

HORAIRES

Fermé tous les lundis et mardis en période d’ouverture, ainsi que le 1er Mai et le 14 juillet.

Basse saison

D’avril à juin et de septembre à octobre

> du mercredi au dimanche de 14h à 18h

> visite guidée à 14h30 ou 16h

Haute saison

De juillet à août

> du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h visite guidée à 10h15, 14h15, 15h30 ou 16h45 ;

> du samedi au dimanche de 14h à 18h visite guidée à 14h15 , 15h30 ou 16h45.

Attention, pas de démonstration du souffleur de verre pour la visite de 16h45.

Infos 02 35 94 44 79 .

Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 44 79 museeduverre@blangysurbresle.fr

