Visitez le Musée Electropolis dans le noir Musée Electropolis Mulhouse

Visitez le Musée Electropolis dans le noir 22 – 31 octobre Musée Electropolis Haut-Rhin

Après 17h : tarif spécial de 6€, en journée tarif habituel du musée.

Début : 2025-10-22T17:00:00 – 2025-10-22T18:00:00

Fin : 2025-10-31T17:00:00 – 2025-10-31T20:00:00

En octobre, Halloween s’invite au Musée Electropolis !

Deux animations sont proposées pour les amateurs de frisson :

• Une expérience insolite : visitez le musée dans le noir

Suite au succès de la précédente édition, la visite dans le noir revient au musée avec toujours plus de mystères et de frissons !

Chaque mercredi et vendredi, à partir de 17h, les lumières du musée s’éteignent pour plonger les visiteurs dans l’obscurité. Munis uniquement de la lumière de leur smartphone, ces derniers déambulent dans une ambiance inquiétante à la découverte des collections.

Mais attention : les monstres rôdent…

De 17h à 17h45 (dernière entrée 17h30) : mercredi 22 octobre – vendredi 24 octobre – mercredi 29 octobre.

Ouverture exceptionnelle en nocturne jusqu’à 20h (dernière entrée 19h30), le vendredi 31 octobre.

Sans réservation. Tarif spécial de 6 euros, pour une arrivée à partir de 17h.

Animation à partir de 10 ans, un adulte accompagnateur obligatoire et déconseillée aux plus petits.

• Un livret d’enquête « une colère foudroyante »

À la manière d’un jeu d’enquête policière inspiré des classiques du genre, les visiteurs sont invités à mener l’enquête à travers les salles du musée.

Du mardi 30 septembre au dimanche 2 novembre, de 10h à 18h.

Sans réservation. A partir de 10 ans, 1 adulte accompagnateur obligatoire.

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-electropolis.fr/actualites/halloween »}]

Tout au long du mois d’octobre, Halloween s’installe au Musée Electropolis. Cette année, les visiteurs seront plongés dans une atmosphère surnaturelle où la colère des dieux de la foudre gronde. musée electropolis electropolis

Musée Electropolis