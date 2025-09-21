Visitez le palais universitaire et la bibliothèque d’Histoire Palais Universitaire Strasbourg

Visitez le palais universitaire et la bibliothèque d’Histoire Palais Universitaire Strasbourg dimanche 21 septembre 2025.

Visitez le palais universitaire et la bibliothèque d’Histoire Dimanche 21 septembre, 14h00 Palais Universitaire Bas-Rhin

Départ de la visite : devant le Palais Universitaire. Visite gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:15:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:15:00

Une belle occasion pour visiter ce bâtiment au patrimoine architectural exceptionnel avec ses sculptures, ses décors peints, ses ouvrages surprenants, sans oublier l’imposante Aula.

Visite guidée dès 15 ans.

Palais Universitaire 9 place de l’université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67084 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jardin-sciences.unistra.fr/ »}] Le palais universitaire de Strasbourg, familièrement appelé « Palais U », est un bâtiment de style néo-Renaissance, construit entre 1879 et 1884 sous la direction de l’architecte Otto Warth et inauguré par l’empereur Guillaume Ier de Prusse en 1884.

Cet édifice constitue le pôle majeur de la nouvelle université strasbourgeoise, inaugurée lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand, en 1871, remplaçant l’université française issue du Gymnase Jean-Sturm en 1538.

Le bâtiment est partiellement classé au titre des monuments historiques en 1990.

Une belle occasion pour visiter ce bâtiment au patrimoine architectural exceptionnel avec ses sculptures, ses décors peints, ses ouvrages surprenants, sans oublier l’imposante Aula.

© Teona Goreci