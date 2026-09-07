Visitez le parc du Château de Saint Bonnet Les Oules, Château de Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Bonnet-les-Oules

Informations pratiques

Visitez le parc du Château de Saint Bonnet Les Oules 19 et 20 septembre Château de Saint-Bonnet-les-Oules Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre du parc

Château de Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Saint Bonnet les Oules Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 29 61 47 57 https://patrivia.net/visit/saint-bonnet-les-oules http://Www.facebook.com/chateaudesaintbonnetlesoules Château de 800 ans, ayant traversé l’histoire de France et ayant encore ses douves en eau. Non loin de Saint-Etienne, dans les monts du Forez, se dresse le château de Saint-Bonnet-les-Oules. Il se tient là depuis le XIIIe siècle. Propriété des comtes de Forez, puis des comtes d’Auvergne, et de la famille d’Angérieu, qui en fait au XIVe siècle un vrai château fort. À cause d’intrigues politiques, le château est vendu au début du XVIIe siècle. C’est une famille italienne puissante, descendante des Médicis et cousine du roi de France Henri III, les Bartholy, qui l’acquièrent. Le château passe encore entre les mains de deux familles au XVIIIe siècle, avant d’être acheté par les Vincent de Soleymieu, qui restaurent le château dans un style néo-gothique au XIXe siècle. Leurs descendants sont les propriétaires actuels. Le château de Saint-Bonnet-les-Oules est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1984, mais a besoin aujourd’hui de nombreuses opérations de restauration. En tant que visiteur, vous contribuez grandement à la sauvegarde de ce bijou du Forez ! 2 parkings municipaux à proximité

Visite libre du parc

©Chateaudesaintbonnet