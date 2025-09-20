Visitez le parc du Rabbargala et sa motte castrale Parc du Rabbargala Wittenheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir librement le parc du Rabbargala. La visite se fait à l’aide de panneaux didactiques.

Parc du Rabbargala Rue de Ruelisheim, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Jeune Bois Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.wittenheim.fr/evenement/les-journees-du-patrimoine/ »}] Avec 6 hectares d’espace naturel et 3,6 km de sentiers de promenade, le parc du Rabbargala est un véritable poumon vert en plein cœur de Wittenheim, offrant un espace de quiétude et de verdure où diverses activités sont possibles.

Situé sur une motte castrale inscrite au titre des Monuments historiques (ancien château en bois, détruit), le parc possède une dimension patrimoniale importante.

