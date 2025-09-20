Visitez Le Pari, lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant ! Service culturel de Tarbes – Tarbes en Scènes-Le Pari – Grande Salle Tarbes

Visitez Le Pari, lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant ! Samedi 20 septembre, 14h00 Service culturel de Tarbes – Tarbes en Scènes-Le Pari – Grande Salle Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le Pari – L’usine à création artistique de Tarbes

Visitez un lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant !

Installé dans un ancien cinéma réhabilité, Le Pari est depuis 2004 une véritable fabrique artistique, portée par la Ville de Tarbes. Ce lieu original offre aux artistes et compagnies émergentes les espaces et les moyens nécessaires pour créer leurs spectacles.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de cette usine à création :

Découvrez les coulisses du spectacle vivant

Assistez à des répétitions en cours

Parcourez une exposition dédiée à la création contemporaine

Une immersion au cœur de la création artistique actuelle !

©Tarbes en Scènes