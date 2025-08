Visitez le Parlement européen Strasbourg

Visitez le Parlement européen Strasbourg

Visitez le Parlement européen

Parlement européen Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-15

fin : 2025-11-10

2025-07-15 2025-08-16 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-27

Le plus grand parlement transnational du monde vous ouvre ses portes !

Visiter le Parlement européen est un excellent moyen de découvrir de plus près le travail de cette institution, porte-parole des citoyens de l’Union européenne, ainsi que son impact en Europe et à travers le monde.

Utilisé pour les débats les plus importants, l’hémicycle du Parlement a servi de cadre à de nombreux votes historiques.

Sa découverte est complétée par la visite du parlamentarium Simone Veil. Dynamique et interactif, celui-ci propose une expérience immersive permettant de découvrir les activités du Parlement européen et la façon dont celles-ci se répercutent sur la vie des citoyens. Équipé d’une salle de cinéma à 360º et de tables à écran tactile, il permet aux visiteurs de mieux comprendre le rôle du Parlement européen. Le parlamentarium présente le processus d’élaboration de la législation européenne et explique ce que font les députés au Parlement européen pour répondre aux problématiques actuelles.

Le Parlement peut être visité gratuitement à tout moment (pendant les sessions plénières et en dehors) par des visiteurs individuels ou des groupes.

Hors sessions :

Visiteurs individuels visites avec guide multimédia, sans réservations.

Groupes selon les créneaux, visites avec guide multimédia sans réservations, ou visites guidées avec réservation obligatoire.

Durant les sessions :

Réservations obligatoires pour les individuels comme pour les groupes.

Toutes les informations sur le site du Parlement.

Fermé le dimanche et les jours fériés.

Guide multimédia disponible en 24 langues.

Durée de la visite env. 1h.

Pièce d'identité en cours de validité obligatoire.

Parlement européen Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 17 40 01

