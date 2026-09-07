Visitez le Pigeonnier octogonal de Grézieux-le-Fromental … sauvé !, Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental, Grézieux-le-Fromental

Informations pratiques

Visitez le Pigeonnier octogonal de Grézieux-le-Fromental … sauvé ! 19 et 20 septembre Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental Loire

Marche d’approche de 6 à 9 mn, sur chemin. Sol argileux donc prévoir des bottes ou chaussures de marche après la pluie … L’argile est amoureuse …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pigeonnier remarquable de Grézieux

Le pigeonnier octogonal de Grézieux-le-Fromental est maintenant fièrement debout, sauvé juste à temps de l’effondrement !

Il a été renforcé, les murs consolidés, les solives et le plancher intermédiaire entièrement changés, toiture démontée, charpente et couverture totalement refaites et de très belle manière.

Avec l’aide des nombreux donateurs, de la Fondation du Patrimoine, de la Mission Stéphane Bern et de Airbnb, nous avons eu les moyens de financer ces travaux entièrement réalisés par des entreprises locales, souvent familiales avec des compagnons du devoir.

Les travaux prévus en lien avec les services départementaux de l’architecture et du Patrimoine (UDAP) devraient être achevés prochainement. Il reste à rénover la face intérieure du premier étage, l’étage des nichoirs. Les boulins (nichoirs) manquants et ceux qui sont trop détériorés seront remplacés et rescellés, les fissures dans cette couche non structurelle seront traitées avant reprise des enduits et badigeon blanc.

Lors de la visite, l’historique du Pigeonnier et du domaine de Lachaud seront présentés ainsi que les particularités de ce bâtiment remarquable qui justifient l’attention de l’Architecte des Bâtiments de France, de la Fondation du Patrimoine et de la Mission Stéphane Bern ! Présentant trois niveaux, ce patrimoine rural est le témoin d’une double activité : d’abord par l’élevage de pigeons de chair, source de revenus par cette chair fine prisée des bonnes tables, et par la pisciculture. Ce pigeonnier était situé au bord d’un ancien étang, la « cave » du bâtiment servant de bonde et de piège à poisson. ll s’y pratiquait fort probablement l’assec, comme dans d’autres étangs du Forez ou des Dombes. Datant au moins du début du XVlle siècle, il est, avec plus de 750 boulins, un témoin de l’importance du domaine de Lachaux dont on retrouve trace en 1410, propriété de Antoine GAY de la Chaux (terrier LALLIER) et citée dans une transaction du 29 janvier 1541, ainsi que dans un édit du 19 avril 1675 citant la maladrerie de Grézieux, dépendant de l’ordre Saint-Lazare-de-Jérusalem.

La visite du pigeonnier est aussi l’occasion d’évoquer les rapaces diurnes et nocturnes fréquentant le pigeonnier, ainsi que les chiroptères (chauves-souris) …

Venez découvrir ce patrimoine du Forez, exemplaire unique de Rhône-Alpes Auvergne, et au delà , car on n’en connait pas d’autre de ce type en France !

Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental 7 route de Lachaud, 42600 Grézieux le Fromental Grézieux-le-Fromental 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33670831141 Seul pigeonnier octogonal connu de la Région, d’une élévation de plus de 15 mètres, présentant trois niveaux, ce patrimoine rural est le témoin d’une double activité : d’abord par l’élevage de pigeons de chair, source de revenus par cette chair fine prisée des bonnes tables, et par la pisciculture. Ce pigeonnier était situé au bord d’un ancien étang, la « cave » du bâtiment servant de bonde et de piège à poisson. ll s’y pratiquait fort probablement l’assec, comme dans d’autres étangs du Forez ou des Dombes.

Datant au moins du début du XVlle siècle, il est, avec plus de 750 boulins, un témoin de l’importance du domaine de Lachaux dont on retrouve trace en 1410, propriété de Antoine GAY de la Chaux (terrier LALLIER) et citée dans une transaction du 29 janvier 1541, ainsi que dans un édit du 19 avril 1675 citant la maladrerie de Grézieux, dépendant de l’ordre Saint-Lazare-de-Jérusalem.

Il a été sauvé juste à temps de l’effondrement grâce à l’aide financière de la Fondation du Patrimoine, la Mission Stéphane Bern, Airbnb et à de nombreux donateurs.

Le plus gros des travaux est terminé. Une partie des améliorations de l’intérieur devraient être réalisée prochainement. La marche d’approche facile sur chemin, de 5 à 10 mn, se fait à partir du parking.

Pigeonnier remarquable de Grézieux

©Philippe Weyne