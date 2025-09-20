Visitez le Prieuré de Saint-Martin-de-Riberis Prieuré de Saint-Martin Montfaucon

Visitez le Prieuré de Saint-Martin-de-Riberis 20 et 21 septembre Prieuré de Saint-Martin Gard

Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite commentée du prieuré Saint-Martin de Ribéris – Monfaucon

Partez à la découverte de ce charmant prieuré rural, témoin de l’histoire religieuse locale depuis le XIIIᵉ siècle.

Au programme :

Visite commentée par un guide passionné

Découverte de l’architecture romane et de ses éléments remarquables

Anecdotes sur la vie monastique et l’évolution du site au fil des siècles

Un moment riche en histoire, dans un cadre paisible et authentique

Prieuré de Saint-Martin 85 Chemin de la Tuilerie 30150 Montfaucon

© Eric Lobréaux