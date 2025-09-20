Visitez le Prieuré de Saint-Martin-de-Riberis Prieuré de Saint-Martin Montfaucon
Visitez le Prieuré de Saint-Martin-de-Riberis Prieuré de Saint-Martin Montfaucon samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Visites à la demande.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
️ Visite commentée du prieuré Saint-Martin de Ribéris – Monfaucon
Partez à la découverte de ce charmant prieuré rural, témoin de l’histoire religieuse locale depuis le XIIIᵉ siècle.
Au programme :
- Visite commentée par un guide passionné
- Découverte de l’architecture romane et de ses éléments remarquables
- Anecdotes sur la vie monastique et l’évolution du site au fil des siècles
Un moment riche en histoire, dans un cadre paisible et authentique
Prieuré de Saint-Martin 85 Chemin de la Tuilerie 30150 Montfaucon
© Eric Lobréaux