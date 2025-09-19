Visitez le Relais nautique de l’Anse du Jard Relais nautique Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Au détour d’une déambulation libre, le Relais nautique vous propose également une exposition retraçant la planification et la construction de la capitainerie, les trajets européens des plaisanciers de l’année en cours, ainsi que des images historiques du site.

Relais nautique 3 boulevard Victor Hugo, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Le Relais nautique de l’Anse du Jard est un port fluvial situé au cœur du parc du Grand Jard, accueillant des plaisanciers venus des voies navigables des quatre coins du monde. Ce site fait partie de l’itinéraire des eaux intérieures reliant la mer Baltique et la mer du Nord à la Méditerranée. Le Relais nautique offre la possibilité d’amarrer des bateaux d’une quinzaine de mètres maximum.

Inauguré en 2011, le Relais nautique de Châlons-en-Champagne constitue le maillon central du réseau dense de canaux français et européens. Situé sur le canal latéral à la Marne, il relie Épernay à Vitry-le-François et permet de naviguer entre Paris et l’est de la France. C’est également un maillon important pour la navigation fluviale européenne : de la Baltique à la Méditerranée, il relie le nord (Belgique, Pays-Bas) via le réseau de la Meuse, l’est (Allemagne) via les canaux connectés au Rhin, et le sud (Méditerranée) via le canal de Bourgogne et le Rhône.

D’une capacité d’accueil de 16 bateaux, le Relais nautique conforte sa position de halte privilégiée et propose de nombreux services aux plaisanciers : eau, électricité, douches, sanitaires et Wi-Fi. Son emplacement, en bordure de l’Anse du Grand Jard et à proximité immédiate du centre-ville et de ses commodités, permet aux plaisanciers de profiter de la ville, de son patrimoine, de ses services, commerces et activités en toute facilité.

En 2024, 283 bateaux et 537 plaisanciers y ont séjourné, en vedettes, voiliers et barges. Le Relais nautique est labellisé Pavillon Bleu depuis son ouverture, un gage de confiance pour les plaisanciers qui y retrouvent les informations et les équipements nécessaires à la préservation du territoire, de la biodiversité et des milieux aquatiques. Le Relais nautique de Châlons-en-Champagne est le seul labellisé dans la Marne.

