Visitez le riche patrimoine de la cité fortifiée du Saulnois Musée départemental du sel Marsal

Visitez le riche patrimoine de la cité fortifiée du Saulnois 20 et 21 septembre Musée départemental du sel Moselle

Durée de la visite : environ 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accompagnés d’un livret, partez à la découverte de quelques bâtiments et œuvres emblématiques de Marsal, et voyagez à travers les siècles pour plonger dans le riche patrimoine de la cité fortifiée du Saulnois.

Musée départemental du sel Porte de France, 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est 03 87 35 01 50 http://www.mosellepassion.fr Le riche centre de production de sel a connu une histoire mouvementée, dont les traces subsistent dans le sous-sol et l’architecture de la cité. La Porte de France, siège du Musée départemental du Sel, en est l’illustration la plus emblématique, car elle évoque le nom du prestigieux maréchal de Vauban.

Le musée raconte l’histoire de « l’or blanc » à travers les techniques de production, de la Préhistoire à nos jours. Installé dans un vestige des fortifications de Vauban, il évoque également l’histoire de Marsal, ancienne place forte, dont l’importance stratégique évolue au cours du temps. Les richesses du musée sont diverses et se composent majoritairement de vestiges archéologiques, ainsi que d’une originale collection de salières.

La commune est située dans le Saulnois, au sud du département de la Moselle, à huit kilomètres au sud-est de Château-Salins et à quatre kilomètres à l’est de Moyenvic. Elle fait partie du parc naturel régional de Lorraine. Le site de Marsal était à l’origine un marais entouré par deux bras de la Seille. Ce village, situé sur l’ancienne voie romaine de Metz à Strasbourg, a été marqué par l’exploitation du sel, très abondant dans le sous-sol. Marsal est ainsi construite sur un radier artificiel, le briquetage de la Seille, issu d’une technique d’extraction du sel aux époques celtique et gauloise, avant l’occupation romaine. À partir du XIIe siècle, l’évêché de Metz et le duché de Lorraine se disputent le contrôle des salines de la région.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Doncourt / Musée départemental du Sel