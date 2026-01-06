Visitez le Salon de l’Agriculture 2026 Paris Expo Paris

À vos agendas ! Le Salon International de l’Agriculture revient pour sa 62e édition du 21 février au 1er mars 2026 à Paris Porte de Versailles.

Entre découverte, émerveillement et amusement, ce rendez-vous incontournable invite petits et grands à plonger dans l’univers fascinant de l’agriculture.

Des animations surprenantes et des activités interactives rythmeront une expérience à la fois ludique et enrichissante, à vivre en famille ou entre amis !

L’incontournable Ferme Pédagogique

La Ferme Pédagogique du Salon International de l’Agriculture accueillera les agriculteurs et agricultrices en culottes courtes pendant toute la durée du Salon. L’occasion pour eux de rencontrer chèvres, moutons, vaches, lapins et autres ânes et d’en apprendre toujours plus sur leur vie quotidienne à travers des animations thématiques. Le plus dur sera de choisir !

Les parcours audio-guidés seront à nouveau de la partie pour le Salon International de l’Agriculture 2026. Disponibles sur la WebApp du Salon ou en flashant des QR codes répartis dans les allées, ils offrent une expérience enrichie et ludique aux visiteurs, avec des cadeaux à la clé. De quoi motiver les troupes !

La vache égérie de cette année s’appelle Biguine et vient de Martinique

Et c’est une grande première ! Pour son édition 2026, le Salon International de l’Agriculture créé l’événement en mettant à l’honneur une race bovine ultramarine : la Brahman. Tout droit venue de Martinique, Biguine en est l’ambassadrice et devient la tête d’affiche du plus grand Salon de France. Accueillie en Haute-Saône jusqu’au Salon, elle sera accompagnée d’André Prosper, son éleveur, et de quatre congénères pendant son séjour à la Porte de Versailles.

Un tarif spécial pour les familles Pour visiter le Salon de l’Agriculture en famille, un pack spécial est proposé. Ainsi, deux entrées plein tarif et deux entrées enfants sont à 45 euros (au lieu de 52 euros). Valable uniquement du lundi 23 février au vendredi 27 février inclus. Les 4 personnes du Pack famille doivent se présenter ensemble aux portes du Salon. Voir sur le site.

Du samedi 21 février 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 19h00

payant Tout public.

Paris Expo Porte de Versailles 75015 Paris

https://www.salon-agriculture.com/



