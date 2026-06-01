Visitez le site archéologique de Javornik, Javornik, Ravne na Koroškem

Visitez le site archéologique de Javornik Vendredi 12 juin, 11h00 Javornik

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Moins de 8. Journées européennes d’archéologie (EDA 2026), qui se déroulent du 12 au 14 juin de cette année, nous vous invitons à faire une visite guidée du site archéologique de Javornik. Les recherches sur ce site sont en cours depuis 2020 et ont apporté une découverte extraordinaire : la plus ancienne colonie de Carinthie, qui a été habitée à divers intervalles depuis le dernier tiers du Ve millénaire av. J.-C.. Au cours de la visite, nous vous informerons du déroulement actuel et des résultats des fouilles archéologiques et vous présenterons une sélection de découvertes découvertes au cours de ces années.

Informations pratiques :

•Point de rencontre : cour devant l’entrée du Centre des personnes âgées Ko-RA, Javornik 11

•visite guidée : inclus seulement à 11 heures, équipe archéologique

•Attention : en cas de mauvais temps, l’événement sera annulé.

Javornik Javornik 11 Ravne na Koroškem 2390

JEA

©Klemen Uršnik