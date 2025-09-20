Visitez le site des Moulins à eau de Vassieux Moulins à eau Vassieux-en-Vercors

Visitez le site des Moulins à eau de Vassieux Moulins à eau Vassieux-en-Vercors samedi 20 septembre 2025.

Visitez le site des Moulins à eau de Vassieux 20 et 21 septembre Moulins à eau Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre du site des Moulins à eau de Vassieux

Moulins à eau chemin de la Grande Fontaine 26420 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0676463844 https://moulinsventdevassieux.blog4ever.com/articles/moulins-a-eau Manifestement, le souvenir de ces moulins était complètement tombé dans l’oubli. Mais les plus vieux habitants du village se souvenaient que le bâtiment qui abritait le grand moulin avait servi d’abattoir jusqu’à la guerre, que la serve (le réservoir qui alimentait en eau les moulins) était restée en eau jusqu’au remembrement et que les femmes avaient l’habitude de laver leur linge dans le lavoir de « la grande fontaine ».

Intrigués par ces informations, les membres de l’association Vassieux et son patrimoine – VESPA décident d’en avoir le cœur net. En 2016, ils commencent à repérer le site et retrouvent la serve nettement visible sur le plan cadastral de 1830. Quelques temps plus tard, ils redécouvrent les vestiges du grand moulin et commencent à en repérer les murs. Les restes du petit moulin par contre ont complètement disparus. Puis c’est le lavoir qui retrouve ses pierres.

Aujourd’hui, le site a été complétement dégagé et il est accessible à tous. Trois panneaux destinés à présenter l’histoire et le fonctionnement des moulins sont également installés à la fin du printemps 2018. Stationnement au parking du terrain de football ou dans le village, puis marche à pied jusqu’au site (itinéraires fléchés).

Journées européennes du patrimoine 2025

Mick Berthet essai de reconstitution