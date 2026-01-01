Visitez le Théâtre ! Théâtre d’Auxerre Auxerre

Visitez le Théâtre !

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 11:30:00

2026-01-10

Découvrez l’envers du décor !

Les Amis du Théâtre vous proposent des visites guidées pour plonger au cœur du Théâtre son histoire, ses coulisses et ses anecdotes… Pendant 1h, laissez-vous accompagner à travers les espaces habituellement inaccessibles et vivez le Théâtre de l’intérieur.

Dates des visites

Samedi 10 janvier à 10h limitée à 20 personnes

Samedi 7 février à 10h limitée à 20 personnes

La participation est gratuite, réservation indispensable.

Une occasion unique de découvrir le Théâtre autrement, guidé par celles et ceux qui le font vivre. Réservez vite votre place ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Visitez le Théâtre !

