Visitez le Théâtre ! Théâtre d’Auxerre Auxerre
Visitez le Théâtre ! Théâtre d’Auxerre Auxerre samedi 21 mars 2026.
Visitez le Théâtre !
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 11:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Découvrez l’envers du décor !
Les Amis du Théâtre vous proposent des visites guidées pour plonger au cœur du Théâtre son histoire, ses coulisses et ses anecdotes… Pendant 1h, laissez-vous accompagner à travers les espaces habituellement inaccessibles et vivez le Théâtre de l’intérieur.
Dates des visites
Samedi 10 janvier à 10h limitée à 20 personnes
Samedi 7 février à 10h limitée à 20 personnes
Samedi 21 mars à 10h & 14h30 limitée à 20 personnes
La participation est gratuite, réservation indispensable.
Une occasion unique de découvrir le Théâtre autrement, guidé par celles et ceux qui le font vivre. Réservez vite votre place ! .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visitez le Théâtre !
L’événement Visitez le Théâtre ! Auxerre a été mis à jour le 2026-01-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)